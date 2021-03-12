Столичных учащихся наградили «Медалью Елбасы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в столице прошла торжественная церемония награждения учащихся, которые стали обладателями «Медали Елбасы» бронзового уровня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках реализации инициативы «Ел Үміті» Фондом Первого Президента и корпоративным фондом «Академия Елбасы» в июле 2020 года стартовал новый проект «Медаль Елбасы» для детей и молодежи. В программе участвуют молодые казахстанцы от 14 до 29 лет. Организаторами выступили управление образования города Нур-Султана, центр развития одаренности и психологического сопровождения «Астана дарыны».

Как отметили инициаторы проекта, основная цель заключается в формировании гармонично развитой личности, способной преодолевать трудности, системно развивать себя в различных сферах, заботиться о других, достигать поставленных целей и высоких результатов.

«Сейчас по всей стране проходит церемония награждения. За прошлый год нам удалось привлечь свыше 11 тысяч участников. Около 600 наставников, 17 региональных представителей принимали участие в проекте. Программа состоит из трех уровней: бронзовый, серебряный и золотой. Каждый отличается по длительности. Для получения медали бронзового уровня нужно пройти испытание в течение шести месяцев, «серебро» – год, «золото» – полтора года. В течение этого периода необходимо выполнять задания по семи направлениям: спорт, таланты и навыки, чтение книг, национальное наследие, волонтёрство, экспедиции и походы, трудовая практика», - пояснила координатор проекта «Медаль Елбасы» Айжан Аршабаева.

За каждым участником проекта закрепляли наставника. Участник выполняет задание, загружает отчет на цифровую платформу. Затем наставник проверяет и подтверждает выполнение задания. То есть, сначала ставится цель, которую должен достичь участник. Достигнув 100% прогресса, он становится обладателем медали.

В целом по республике 3535 участников стали обладателями «Медали Елбасы» бронзового уровня. Сегодня в столице награждали 28 обладателей медали.

«Вы – будущее нашей страны. «Медаль Елбасы» - единственная программа национального уровня, которая направлена на комплексное развитие молодежи. Сегодня, находясь здесь, вы доказали, что можете достигать цели и двигаться вперед. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, чтобы иммунитет был сильным, удача всегда сопутствовала. Желаю вам всегда идти вперед и достигать цели», - выразила свои пожелания руководитель центра диагностики и развития детей и молодежи корпоративного фонда «Академия Елбасы» Гулим Джусупова.

По словам организаторов, если обладатель «Медали Елбасы» поступает в университет, при равном количестве баллов с конкурентом, предпочтение отдается именно ему. Дизайн медали разрабатывался сотрудниками «Академии Елбасы» и был одобрен Нурсултаном Назарбаевым.

Ученица Назарбаев Интеллектуальной школы Камила Шайпранова узнала об этом проекте от своего куратора в школе. На протяжении шести месяцев она выполняла задания по семи направлениям. Девочка призналась, что проект сразу же привлек ее внимание.

«Мы развивали свои творческие навыки, узнавали о казахской культуре, занимались волонтерством. Это определенно вызвало у нас патриотические чувства. Сейчас я чувствую гордость за себя, за то, что прошла испытание. Наконец-то получила свою медаль. Мной будет гордиться семья, близкие. Хочется продолжить дальше, чтобы получить медаль серебряного, золотого уровня», - Камила Шайпранова.

В канун Наурыз мейрамы — праздника весеннего обновления в Казахстане, еще 31 победитель программы «Медаль Елбасы» будет награжден бронзовыми медалями.







