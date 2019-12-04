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Столичных школьников познакомили с паралимпийскими видами спорта

4 Декабря 2019 00:48
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Столичных школьников познакомили с паралимпийскими видами спорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 3 декабря в Паралимпийском тренировочном центре города Нур-Султана состоялось празднование Международного дня инвалидов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального паралимпийского комитета РК.

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В мероприятии приняли участие около 80 детей из 6 столичных школ, вовлеченных в проект «I’m POSSIBLE» международного фонда «Agitos». Школьники узнали про паралимпийский спорт и поговорили с чемпионом РК по настольному теннису Максатом Кыдырша.

В честь праздника прошел конкурс рисунков и сочинений на тему: «Мой любимый вид спорта на Паралимпийских играх Токио-2020» среди детей 6-12 лет. Цель конкурса – распространение паралимпийских ценностей и построение инклюзивного сообщества. Лучшие рисунки и сочинения были выбраны жюри из числа представителей государственных органов, организаций гражданского общества и международных организаций.


В номинации «Лучший рисунок» 1 место занял ученик школы №10 Алиаскар Жанбыршы, 2 место – ученица школы №19 Гаухар Каратай, а 3 место – ученик школы №10 Андрей Клюжев.

В номинации «Лучшее сочинение» 1 место присудили ученику школы №19 Диасу Серикову, 2 место – ученику школы №23 Ибрагиму Амангельды, 3 место – за ученицей школы №19 Кристиной Яковлевой.

Победители получили ценные призы, а участники – подарки. Также для детей была проведена детская развлекательная программа.



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Ключевые слова: Нур-Султан, Дата, Общество,
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