Столичных предпринимателей просят обращаться в ДЧС для обследования состояния объектов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обращаться в ДЧС для проведения обследования противопожарного состояния объектов хозяйствования призвал предпринимателей начальник Управления государственного пожарного контроля ДЧС города Нур-Султан Еркин Отаргалымулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе онлайн-брифинга на площадке акимата столицы в «Фейсбук» начальник Управления дал разъяснение по поводу консультирования по вопросам пожарной безопасности. В соответствии с Законом «О гражданской защите» физические и юридические лица имеют право обращаться в уполномоченный орган – Департамент по чрезвычайным ситуациям, либо в его территориальные подразделения в районах города. Любой гражданин или организация имеют право обратиться устно или письменно и им будет оказана консультативная помощь.

Е. Отаргалымулы также отметил, что, в условиях моратория на проверки малого и среднего бизнеса, от проверок освобождено 1 980 объектов высокой степени риска, которые подлежат ежегодной проверке, но не будут проверяться в течение трех лет. Руководители таких объектов могут обращаться в ДЧС или в управления по ЧС в районах города, с инициативой о проведении обследования противопожарного состояния объекта.

Начальник Управления подчеркнул, что, согласно закону, заявление не может быть обращено во вред заявителю. Таким образом, владелец объекта, без каких-либо последствий для себя, будет информирован о противопожарном состоянии своего объекта. Поэтому, предлагается владельцам таких объектов активно пользоваться правом обращения в уполномоченный орган.

Кроме того, Е. Отаргалымулы призвал родителей не оставлять детей дома без присмотра, отметив, что, в связи с летними каникулами, опасность детских шалостей с огнем очень актуальна.

«Мы понимаем, что дети остаются одни дома, без присмотра, что категорически запрещается. Потому, что при возникновении чрезвычайной ситуации ребенок, ввиду своего возраста, боится. Дети начинают прятаться, это категорически недопустимо. Поэтому, не оставляйте детей без присмотра одних, храните спички в недоступных для детей местах. В обязательном порядке до ребенка нужно доводить информацию, какие существуют экстренные службы, какое у них предназначение, номера для их вызова. Это, в обязательном порядке, здесь нужно максимально использовать институт семьи. Если возникает нештатная ситуация, ребенок должен понимать, что нельзя прятаться в шкафу, нельзя прятаться под диваном, а необходимо выбежать на улицу, попросить соседей о помощи», – сказал Е. Отаргалымулы.