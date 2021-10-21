Столичных предпринимателей будут наказывать за превышение предельной надбавки на социально значимые продтовары

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Ержан Балтаев встретился с представителями торговых объектов столицы. Участники встречи обсудили вопрос предельной наценки на социально значимые товары, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Закон о регулировании торговой деятельности предусматривает установление предельной торговой наценки на социально значимые продовольственные товары, которая должна быть не выше 15% и обязательно указана в договорах купли-продажи между субъектами рынка.

Сообщается, что для отслеживания процесса ценообразования на социально-значимые продукты питания в августе текущего года создана Региональная Комиссия по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования продовольственных товаров. В состав Комиссии вошли представители ДЗРК, прокуратуры и антикоррупционных органов столицы.

«При выявлении факта превышения предельной торговой надбавки более 15% на социально значимые продукты питания нарушители получат предупреждение, повторное нарушение в течение года влечет штраф для субъектов малого бизнеса в размере 10 МРП, для представителей среднего бизнеса – 75 МРП, для крупного бизнеса в размере 300 МРП», - отметили в акимате.