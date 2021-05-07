Столичных полицейских наградили в честь Дня защитника Отечества и Дня Победы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На плацу столичного Департамента полиции, соблюдая карантинные меры, руководитель ведомства генерал-майор Ержан Саденов наградил лучших сотрудников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

«Защита Родины во все времена была и остается священным долгом для каждого. Отвага и несгибаемая воля позволили сохранить мир на Земле. С каждым годом все меньше остается среди нас ветеранов Великой Отечественной войны, но память об их подвигах не сотрется никогда!», - сказал начальник Департамента.

Традиционно в честь праздника отличившиеся сотрудники награждены медалями, грамотами и благодарственными письмами Приказом Министра МВД РК и Приказом начальника ДП г. Нур-Султана за добросовестное исполнение служебного долга.

Специальное звание майор полиции присвоено участковому инспектору полиции отдела местной полицейской службы УП района «Байконыр» капитану Халелу Тойшибаеву. Звание лейтенант полиции присвоено рядовому службы Полка патрульной полиции сержанту Адилю Енсебаеву.

Медалью «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін» награжден капитан полиции инспектор-кинолог Центра кинологической службы Андрей Цыплухин. Нагрудным знаком «Ішкі істер органдарының үздігі» ІI степени - старшина полиции полицейского Взвода конвойной службы Ардак Ержигитов. Ценным подарком наручными часами награждены старшина полиции УП района «Есиль» полицейский-водитель Азамат Айнакулов и старший сержант помощник дежурной части УП района «Сарыарка» Ернар Балжигитов.