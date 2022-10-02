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Столичных педагогов с Днем учителя поздравил аким города

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
2 Октября 2022, 17:40
Столичных педагогов с Днем учителя поздравил аким города

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram поздравил учителей с профессиональным праздником, передает МИА «Казинформ».

«Поздравляю педагогов с профессиональным праздником – Днем учителя!

Труд учителя – невозможно оценить в полной мере. Педагоги не только учат наших детей, но и помогают раскрыть потенциал, выявить сильные качества, найти свое призвание.

Учителя – творцы будущего! За каждым учителем стоит не одно взращенное поколение образованных граждан нашего города и страны.

Глава государства уделяет особое внимание качественному образованию и созданию условий для комфортного труда педагогов. Принят закон «О статусе педагога», ежегодно увеличивается заработная плата учителей.

Со своей стороны мы продолжим работать над улучшением школьной инфраструктуры и созданием условий: ежегодно строим учебные заведения, выделяем гранты на бесплатное обучение в высших учебных заведениях, внедряем программы для повышения квалификации педагогов, уделяем внимание жилищному вопросу и др.

От всей души поздравляю наших педагогов с профессиональным праздником! Выражаю огромную благодарность за ваш благородный труд!» - написал аким.


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