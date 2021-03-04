Столичных граждан наградили за активное участие в социальных проектах во время пандемии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проектный офис «Рухани жаңғыру» по городу Нур-Султан вручил благодарственные письма меценатам столицы в рамках празднования 30-летия Независимости РК, марафона «Добрых дел» и Дня благодарности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Благодарственные письма от имени проектного офиса получили дизайнер Мансура Жакен, предприниматель Жазира Алиева, этно-дизайнер Гульнар Касым, журналист Даулет Мукаев и предприниматель Дмитрий Илюшин.

«В настоящее время в республике проходит марафон «Добрых дел». Кроме того, есть специальный проект «Туған жер», который реализуется в рамках программы «Рухани жаңғыру». В рамках этого проекта столичные меценаты на постоянной основе оказывают жителям различную помощь. В период пандемии также была оказана финансовая и гуманитарная помощь. В честь празднования Дня благодарности мы решили поблагодарить их за оказанную поддержку»,- отметила директор проектного офиса «Рухани жаңғыру» по г. Нур-Султану Акерке Жуманбаева.

Директор проектного офиса сообщила, что дизайнер интерьера Мансура Жакен в целях поддержки неправительственных организаций, занимающихся социальными проектами, вручила сертификаты на 17 авторских деревянных дверей общей стоимостью 4 000 000 тенге.

А предприниматель Жазира Алиева подарила витаминные соки своей компании волонтерам, оказавшим помощь жителям столицы во время пандемии.

В рамках благотворительных дел предприниматель Дмитрий Инютин также раздал продуктовые корзины.

Известный этно-дизайнер Касым Гульнар во время карантина провела онлайн-мастер-класс в социальных сетях.

Журналист, блогер Мукаев Даулет собрал 8 миллионов тенге на приобретение жилья для одинокого отца, имеющего шестерых детей.

А предприниматель Жазира Алиева подарила витаминные соки своей компании волонтерам, оказавшим помощь жителям столицы во время пандемии.

В рамках благотворительных мероприятий предприниматель Дмитрий Илюшин также раздал продуктовые корзины.

Известный этно-дизайнер Гульнар Касым во время карантина провела онлайн-мастер-класс в социальных сетях.



