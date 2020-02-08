Столичных госслужащих отправили в СИЗО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Профилактическая экскурсия в следственный изолятор проведена для столичных госслужащих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции совместно с Департаментом уголовно-исполнительной системы 7 февраля проведена «профилактическая» экскурсия в следственном изоляторе ЕЦ-166/1 для руководителей госорганов города Нур-Султан.

В этом следственном изоляторе содержится 505 осужденных и подследственных лиц. Из этого числа 53 лица содержатся за совершение коррупционных преступлений, из них совершенные в сфере государственной службы – 12 и в сфере коммерческой деятельности – 41 подследственных.

В учреждениях минимальной безопасности ЕЦ-166/10 отбывают уголовное наказание 369 осужденных. Из этого числа 58 лиц осуждены за совершение коррупционных преступлений, из них совершенные в сфере государственной службы – 41, в сфере коммерческой деятельности – 16 осужденных.

До начала экскурсии было проведено совещание с участием начальника Департамента УИС полковником юстиции Ернатом Акылжановым, первого заместителя руководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по г. Нур-Султан Жазиры Жылкышиевой, руководителя городского информационно-просветительского штаба, писателя Садибека Тугела, члена Информационно-просветительского штаба при Департаменте Ернара Жуматаева.

Организаторы отметили, что не ставили целью устрашать визитеров, а чтобы каждый сотрудник имел представление о правонарушениях, донести мысль, что ожидает госслужащего, который бросит тень на работу госаппарата коррупционным правонарушением, будь то руководитель или рядовой сотрудник.

В ходе экскурсии для госслужащих были продемонстрированы помещение карантинного отделения, помещение, предназначенное для ознакомления вновь прибывших подозреваемых и обвиняемых с порядком и условиями содержания следственного изолятора, а также для обследования состояния здоровья и проведения санитарно-гигиенических мероприятий, проведения с ними психологических обследований, санитарная часть, сборное отделение, столовая, банно-прачечный комплекс, режимный корпус (камеры) для содержания подследственных и обвиняемых.

Завершился обход территорий с помещения фронт-офиса с помещениями для ожидания общественных защитников, адвокатов, родственников и иных лиц, прибывающих для передачи спецконтингенту продуктов питания, вещей и товаров первой необходимости, встреч с ними и окном выдачи справок.

Жизнь вне воли госслужащие оценили быстро, а после поспешили покинуть территорию. Поделиться своими впечатлениями никто не решился, отмечают в Антикоррупционной службе.