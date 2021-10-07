НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичные жители стали активно проверять, кто прописан в их квартире. Об этом на брифинге заявил начальник Управления миграционной службы Департамента полиции города Нур-Султана Арман Баймухамет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Было отмечено, что переход системы документирования населения на код РКА (Регистрационный код адреса) позволил создать «Электронную домовую книгу», где видно сколько человек зарегистрировано по адресу.

«Благодаря этому наши сотрудники видят – сколько человек зарегистрировано по каждому конкретному адресу, если количество жильцов необоснованно большое, то осуществляется проверка с выездом на место. Это позволило выявлять так называемые «резиновые квартиры», - сказал Арман Баймухамет.

Кроме того, по его словам, владельцы сами могут проверить на портале электронного правительства, кто зарегистрирован в их квартире.

«Надо сказать, что граждане и сами стали активными в этом вопросе», - добавил Арман Баймухамет.



