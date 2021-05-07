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    15:00, 07 Май 2021 | GMT +6

    Столичные жители смогут участвовать в создании концепции благоустройства своих дворов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичные жители смогут сами принять участие в создании концепции благоустройства своих дворов. Об этом сообщается на официальной странице столичного акимата в Instagram, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В акимате отмечают, что благоустройство столичных дворов будет осуществляться также по проекту «Бюджет участия».

    «Это когда жители рисуют концепцию двора, где отражают свои идеи и предложения. Благоустраивать дворы и общественные пространства будем во всех районах города, в том числе в жилых массивах», - говорится в сообщении.

    По данным столичного акимата, в 2020 году было благоустроено свыше 76 гектаров. Это более 150 дворов и 60 общественных пространств (парков, скверов, бульваров).


    Теги:
    Астана Акимат Общество Благоустройство
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