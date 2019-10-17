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Столичные жители смогут принимать участие в благоустройстве дворов онлайн

17 Октября 2019 16:46
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Столичные жители смогут принимать участие в благоустройстве дворов онлайн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном жилом массиве «Ондирис» будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом на брифинге сообщил заместитель акима столичного района «Байконыр» Рамиль Досмагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Планируется в жилом массиве «Ондирис» строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Он будет расположен по улице Озен. Спорткомплекс также будет включать в себя актовый зал, он будет крытым, отапливаемым. Будут предусмотрены спортивные залы, мини-центры для пенсионеров. Это все для организации досуга жителей жилого массива», - сказал Рамиль Досмагамбетов.

Он также затронул вопрос благоустройства дворов.

«В текущем году 23 двора (по району-прим. автора) комплексно благоустроили. Это затронуло 54 дома и около 25 тыс. жителей проживающих здесь. Порядка 15 дворовых территорий находится на территориях жилых массивов, из них 8 благоустроены на сегодняшний день. По оставшимся семи работы запланированы на следующий год. Будем подключать проект «бюджетного участия», согласно которому жители сами смогут выбирать, где ставить малые архитектурные формы. Жители будут голосовать за то, что можно будет установить на выделенные средства, то есть принимать непосредственное участие в благоустройстве дворов через интернет и голосовать», - добавил Рамиль Досмагамбетов.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Интернет,
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Автор:

Серик Сабеков

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