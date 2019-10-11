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Столичные жители смогут онлайн проголосовать за реализацию городских проектов

11 Октября 2019 17:24
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Столичные жители смогут онлайн проголосовать за реализацию городских проектов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жители всех районов столицы смогут голосовать за реализацию того или иного проекта онлайн. Об этом сообщил, выступая на круглом столе руководитель центра «Астана - адалдык аланы» Мирас Шакенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В сфере здравоохранения была налажена работа по оцифровке всех процессов. Так, сегодня работодатели имеют возможность через интернет проверить подлинность больничных листов. Таким образом мы убрали весь «теневой бизнес», связанный с изготовлением больничных», - сказал Мирас Шакенов, выступая на круглом столе по вопросам внедрения интерактивной карты открытых бюджетов в столице.

По его словам, на сегодня во всех поликлиниках и больницах города установлены цифровые коды, благодаря которым посетители могут получить всю необходимую информацию и оставить комментарий.

«Для обеспечения жителей района «Сарыарка» запущен электронный проект бюджетной части, теперь жители района могут определить необходимые проекты путем общего голосования. Это был пилотный проект, на следующий год мы планируем вместе с акиматом города расширить этот проект по всем районам города», - добавил Мирас Шакенов.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат,
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Автор:

Серик Сабеков

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