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Столичные жители обменяли полиэтиленовые пакеты на многоразовые сумки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Республиканский штаб молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел» при поддержке Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы организовал 27 октября для жителей и гостей столицы экологическую акцию «ECO Pack», передает МИА «Казинформ».
В рамках проекта «Жасыл ел» провел акцию по обмену полиэтиленовых пакетов на многоразовые и прочные экосумки.
«Экологическую акцию «ECO Pack» мы организовали впервые, хотели бы привлечь внимание общественности к таких проблемам экологии, как глобальное потепление, загрязнение окружающей среды. Экосумки – возможность улучшить экологию всей планеты. Натуральная ткань «растворяется» в земле бесследно всего за несколько месяцев, при этом удобряя грунт органикой. Такого рода экологические акции проводятся не только в Нур-Султане, но и во всех регионах нашей страны», - говорит руководитель республиканского штаба «Жасыл ел» Азамат Данияр.
Акция ECO Pack сопровождалась концертом с участием известных исполнителей Мираса Жугунусова, Rick 04/07 и блогеров. В ходе концерта проведены игры и розыгрыш ценных призов. Принять участие в акции мог каждый.
Экологический ущерб, причиненный пластиковыми пакетами, огромен. На производство ПЭ-пакетов тратится 4 процента всемирной добычи нефти. Легкие пластиковые пакеты уносятся ветром, забивают сточные трубы, попадают в водоемы. Пластик составляет 80% от объема мусора на дорогах, парках и пляжах, и составляет 90% от плавающего мусора в океане. В каждой квадратной миле океана обнаружено более 46 000 кусков пластика. Это огромная нагрузка на окружающую среду. Подсчитано, что из-за проглоченных пластиковых пакетов ежегодно умирают более 100 тысяч птиц, тюленей и китов. П олиэтиленовые пакеты разлагаются от 700 до 1000 лет.
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