Столичные «жасотановцы» поздравили молодых мам с 8 Марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии 8 Марта активисты молодежного крыла «Jas Otan» поздравили молодых мам городской больницы №2 города Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Места идеальнее для самого нежного праздника не придумать. Молодые будущие мамы и те, кто о них заботится, принимают поздравления. Отделения акушерства стал начальной точкой празднования Международного женского дня.

«Мы решили начать празднование женского дня именно здесь, где рождается жизнь. Приехали поздравить наших мам. Потом, кто им помогает: акушеров, врачей, педиатров, подарили им теплые слова и множество позитивных эмоции. Я хочу пожелать вам и вашим близким людям благополучия и, конечно, крепкого здоровья», - сказал руководитель МК «Jas Otan» Нуржан Жетписбаев.

Каждая мама получила из рук активистов праздничные букеты цветов, а также корзину с полезными фруктами и витаминами.

Кроме мам, жасотановцы поздравили и женский коллектив отделения.

«Для любой женщины самое главное счастье – это рождение ребенка и именно здесь, в стенах столичного родильного дома, они его обретают. И вы им в этом помогаете! Поэтому хочется сказать слова благодарности за ваш благородный труд. А самое главное – поздравить с наступающим праздником - Международным женским днем!» - дополнил руководитель МК «Jas Otan».

Отметим, что еще несколько дней подряд жасотановцы будут поздравлять жительниц и гостей столицы на главных улицах города.