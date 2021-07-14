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    14:35, 14 Июль 2021 | GMT +6

    Столичные заведения продолжают игнорировать установленный режим работы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы столицы продолжают круглосуточную работу в усиленном режиме, ежедневно выявляя нарушения карантина объектами предпринимательства. 13 июля в городе выявили 4 объекта предпринимательства, нарушившие карантинные ограничения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султан.

    Чаще всего к адмответственности привлекают заведения, которые не соблюдают режим работы, игнорируют элементарные саннормы, способствуя тем самым еще большему распространению опасного вируса среди населения, сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана.

    Так, мониторинговая группа района Есиль привлекла к адмответственности караоке-клуб «Bariton» за нарушение режима работы, а также не ношение персоналом масок. Ночной клуб «Aura club Alanya» функционировал за закрытыми дверями.

    Вместе с тем после установленного времени продолжали работать кафе «Особа», компьютерный клуб «Respawn», расположенные в Алматинском районе, а также караоке-бар «Bariton» в районе Сарыарка.

    Все собранные материалы в отношении нарушителей переданы в районные управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.

    Напомним, эпидситуация в городе остается нестабильной. Растет количество случаев заражения КВИ. Так, только за прошедшие сутки в столице выявили свыше 1000 заболевших коронавирусом. Учитывая это, жителям и гостям города, объектам предпринимательства настоятельно рекомендуется строго соблюдать все саннормы, ограничительные меры.


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