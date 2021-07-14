Столичные заведения продолжают игнорировать установленный режим работы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы столицы продолжают круглосуточную работу в усиленном режиме, ежедневно выявляя нарушения карантина объектами предпринимательства. 13 июля в городе выявили 4 объекта предпринимательства, нарушившие карантинные ограничения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султан.

Чаще всего к адмответственности привлекают заведения, которые не соблюдают режим работы, игнорируют элементарные саннормы, способствуя тем самым еще большему распространению опасного вируса среди населения, сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана.

Так, мониторинговая группа района Есиль привлекла к адмответственности караоке-клуб «Bariton» за нарушение режима работы, а также не ношение персоналом масок. Ночной клуб «Aura club Alanya» функционировал за закрытыми дверями.

Вместе с тем после установленного времени продолжали работать кафе «Особа», компьютерный клуб «Respawn», расположенные в Алматинском районе, а также караоке-бар «Bariton» в районе Сарыарка.

Все собранные материалы в отношении нарушителей переданы в районные управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.

Напомним, эпидситуация в городе остается нестабильной. Растет количество случаев заражения КВИ. Так, только за прошедшие сутки в столице выявили свыше 1000 заболевших коронавирусом. Учитывая это, жителям и гостям города, объектам предпринимательства настоятельно рекомендуется строго соблюдать все саннормы, ограничительные меры.