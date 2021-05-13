Столичные юниоры стали семикратными чемпионами РК по хоккею

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане завершился третий этап чемпионата Республики Казахстан по хоккею с шайбой среди детско-юношеских команд 2004 года рождения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В соревнованиях, прошедших в спорткомплексе «Барыс», приняли участие шесть команд из городов Нур-Султан, Караганда, Усть-Каменогорск.

Команда «Астана-1» из Нур-Султана стала победителем чемпионата страны, не оставив ни одного шанса соперникам. Второе место также у астанчан. Серебряную медаль чемпионата завоевала команда «Барыс 2005», третье место заняла команда «Торпедо» из Усть-Каменогорска.

Тренер команды Аскар Майжолов отметил, что это седьмая победа ребят на чемпионате страны.

«Эта игра стала решающим этапом чемпионата страны. Наша команда уже в седьмой раз становится чемпионом. Это рекордный показатель. В целом доволен игрой команды. Ребята показали себя, но хотелось бы увидеть игру на более высоком уровне. В планах - подвести итоги сезона и показать высокие результаты на чемпионате страны среди молодежной сборной», - сказал Аскар Майжолов.