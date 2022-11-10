Столичные врачи спасли ногу попавшему под грузовик мужчине

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице врачи Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Батпенова провели уникальную операцию жителю Костанайской области, попавшему под грузовик. Лечение проводится пациенту в рамках системы ОСМС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования».

В июне житель города Рудный Костанайской области во время работы пытался спрыгнуть с грузовика, но из-за полученной ранее травмы ноги онемели, и он попал под грузовик. В этот же момент была вызвана скорая помощь и пострадавшего доставили в местную многопрофильную больницу.

В течение 5 месяцев он находился в больнице, где ему было установлен аппарат Илизарова. Также за это время врачи провели несколько тяжелых операций. С целью дальнейшего лечения пациента врачи многопрофильной больницы города Рудный через телемедицину связались со специалистами Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Н.Ж. Батпенова. Ознакомившись с историей болезни и после уточнения подробной информации, было предложено доставить пациента в Астану.

«Так, в конце октября, доставив пациента в наш центр, врачи отделения провели полный осмотр и назначали оперативное лечение. Во время консилиума было решено провести пересадку кожи и после этого снять аппарат Илизарова для дальнейшей фиксации правой нижней конечности. Стоит отметить, что лечение проводится в рамках системы ОСМС», - поделилась врач-травматолог №4 отделении травматологии ННЦТО Алия Атепилева.

«Хочу поблагодарить врачей, за то что провели мне такую сложную операцию. Они прилагают все усилия, чтобы исправить мою ситуацию, спасти мои ноги», - говорит пациент.

Несомненно, при наличии современного диагностического и операционного оборудования и специалистов, владеющих техникой их применения, можно добиться положительного и эффективного результата таких оперативных вмешательств.

Если возникнуть вопросы, у пациентов есть возможность обратиться в Фонд через официальные каналы обратной связи:

мобильное приложение Qoldau 24/7

телеграмбот @saqtandyrybot

контакт-центр 1406

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Эксперты проконсультируют по получению медицинской помощи в рамках ГОБМП и в системе ОСМС, проверят информацию по статусу и оплате, при необходимости привлекут экспертов медицинской организации к разрешению вопроса.