Столичные врачи рассказали, в каких условиях содержатся помещенные на карантин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичные врачи рассказали, в каких условиях содержатся граждане, помещенные на карантин в связи со вспышкой коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказывает врач инфекционист Многопрофильного медицинского центра города Нур-Султан Сауле Атыгаева, ее рабочий день начинается в 7:30 утра и заканчивается поздно вечером. Есть, конечно, и ночная смена. Каждый день проводится планерка. Врачи регулярно проверяют температуру и состояние пациентов. Тех, кому стало лучше - выписывают. Перед обходом пациентов врачи одевают необходимую защитную одежду, принимаются все меры безопасности. На видео видно, что в каждом отделении имеется необходимое оборудование. В частности, работают рециркуляторы для обеззараживания воздуха, работает система вентиляции.

«Все палаты у нас практически одноместные. В палате интенсивной терапии у нас пациентов нет. На сегодня у нас все готово к приему пациентов. Это двухместная палата, есть прикроватные мониторы, которые позволяют отслеживать состояние больного, есть дефибриллятор, подводка кислорода. То есть если поступит пациент тяжелый с пневмонией и дыхательной недостаточностью, то наш реаниматолог сможет оказать помощь», - заверяет Сауле Атыгаева.

В больнице также имеется комната для проведения электрокардиограммы, при выходе из помещений имеется антисептик.

По словам врачей, все в порядке и с питанием пациентов. К примеру, сегодня в меню: запеченная тыква, салаты из свежих овощей, суп рисовый и вермишелевый, на второе запеченная рыба с овощами, картофельное пюре.