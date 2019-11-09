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вчера 23:12
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вчера 20:14
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Столичные врачи рассказали, как сохранить зрение школьников
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Профилактические медицинские осмотры выявляют все больше детей школьного возраста со слабым зрением. На сегодня 60 процентов школьников столицы страдают заболеваниями глаз, передает МИА «Казинформ».
Одно из распространенных заболеваний - близорукость (или миопия). У данного заболевания несколько причин. Это может быть наследственность (если у родителей близорукость, то высока вероятность, что она будет и у ребенка) или приобретенное заболевание.
Как заботиться о здоровье детских глаз рассказывает офтальмолог поликлиники №9 г. Нур-Султана Елена Кайзер.
- У современных детей огромная зрительная нагрузка, поэтому необходимо научить ребенка беречь глаза с малых лет, - говорит доктор.
Большое внимание необходимо уделять профилактике заболеваний глаз. Регулярно проходить осмотр у детского офтальмолога.
Бесконтрольное увлечение гаджетами, компьютером создают предпосылки для близорукости и косоглазия.
В детской комнате или игровой зоне должно быть достаточное освещение. Рабочее место школьника должно быть удобным, освещение левосторонним, расстояние от монитора до глаз должно составлять не менее 70 см, от рабочей поверхности до органа зрения – не менее 25 см. Категорически запрещается писать и читать лежа.
Также специалисты советуют родителям вместе с детьми ежедневно выполнять гимнастику для глаз. Уделить внимание рациональному питанию, чтобы детскому организму хватало витаминов, минералов и белков, в частности, кальция. Особенно это важно в первые годы жизни, когда формируется зрительная система.
Благотворно скажутся на здоровье детей прогулки в светлое время суток и здоровый полноценный сон.
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