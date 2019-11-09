Столичные врачи рассказали, как сохранить зрение школьников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Профилактические медицинские осмотры выявляют все больше детей школьного возраста со слабым зрением. На сегодня ​ 60 процентов школьников столицы страдают заболеваниями глаз, передает МИА «Казинформ».

Одно из распространенных заболеваний - близорукость (или миопия). У данного заболевания ​ несколько причин. Это может быть наследственность (если у родителей ​ близорукость, то высока вероятность, что она будет и у ребенка) или приобретенное заболевание.

Как заботиться о здоровье детских глаз рассказывает офтальмолог ​ поликлиники №9 г. Нур-Султана Елена Кайзер.

- ​ У современных детей ​ огромная зрительная нагрузка, поэтому необходимо научить ребенка беречь глаза с малых лет, - говорит доктор.

Большое внимание необходимо уделять профилактике заболеваний глаз. Регулярно проходить осмотр у детского офтальмолога.

Бесконтрольное увлечение гаджетами, компьютером создают предпосылки для близорукости и косоглазия.

В детской комнате или игровой зоне должно быть достаточное освещение. Рабочее место школьника должно быть удобным, освещение левосторонним, расстояние от монитора​ до глаз должно составлять не менее 70 см, от рабочей поверхности до органа зрения – не менее 25 см.​ ​ Категорически запрещается писать и читать лежа.

Также​ специалисты советуют родителям вместе с детьми ежедневно выполнять гимнастику для глаз. Уделить внимание рациональному питанию, чтобы детскому организму хватало витаминов, минералов и белков, в частности, кальция. Особенно это важно в первые годы жизни, когда формируется зрительная система.

Благотворно скажутся на здоровье детей прогулки ​ в светлое время суток и здоровый полноценный сон.