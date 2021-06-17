Столичные врачи провели уникальную операцию в рамках ОСМС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Врачи многопрофильной городской больницы №1 города Нур-Султан провели уникальную операцию по удалению доброкачественного новообразования в полости носоглотки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала по г.Нур-Султан НАО «Фонд социального медицинского страхования».

Стоимость операции составила 4,7 миллиона тенге, она была проведена в рамках системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Пациент болел в течение последних 6 месяцев, были такие симптомы, как чувство дискомфорта, кровотечения из носа, чувство инородного тела в носоглотке. До госпитализации стал отмечать периодические кровянистые выделения из носа. В связи с этим обратился в ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1».

« Лица, обучающиеся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования, в стране относятся к льготным категориям, застрахованным государством в системе ОСМС, поэтому дорогостоящую операцию сделали мне бесплатно», - сообщил пациент.

Стоит отметить, что благодаря наличию современного оборудования и квалифицированных специалистов операция прошла успешно. Пациент выписан в удовлетворительном состоянии.

« В этом году за 1 квартал в столичных клиниках проведены 1234 высокотехнологичные медицинские услуги (дорогостоящие операции) на сумму 3 млрд 76 млн тенге в рамках ОСМС. Из них 1198 (97%) в плановом порядке, 36 (3%) – экстренном порядке «, - сообщают эксперты столичного филиала Фонда медстрахования по г. Нур-Султан.

При возникновении вопросов можно обращаться в столичный филиал Фонда социального медицинского страхования через официальные каналы связи: единый контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7, SaqtandyryBot в Telegram, сайт Фонда fms.kz.



