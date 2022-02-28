Столичные врачи прооперировали ребенка с редкой патологией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичные больницы часто обращаются пациенты и родители детей из разных регионов страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

Один из таких случаев произошел в семье Мещеряковых, которые обратились в Многопрофильную городскую детскую больницу № 2. Девочка из Тараза родилась с очень редкой патологией руки.

Как рассказывает мама ребенка Раиса Мещерякова, так вышло, что ребенок родился с «необычной рукой». Заведующий отделением ортопедии и реабилитации больницы Агабек Чикинаев признается, что у ребенка редкая патология, которую он за 24 года работы видел лишь у троих детей по всей стране.

«При такой патологии у ребенка одна рука состоит из двух кистей, то есть отсутствуют первые пальцы, нет лучевых костей, 8 пальцев и косорукость. Перед нами стояла задача, во-первых, составить план лечения. Первая операция – удалялись лишние пальчики. Мы удалили 3 лишних пальцев, и из второго, который имеет зеркальное расположение, мы сделали палец. Это очень кропотливая работа – сухожилия, сосуды. Раньше мы понятие не имели, что такое. Мир анатомии, ограниченный в 2-2,5 см поле, не дает права на ошибку», - объяснил врач.

Как говорит мама девочки, дочери в регионе не могли определить диагноз. Родители уже и не помнят, сколько раз обивали пороги опытных специалистов.

«Мы искали врачей в Таразе, но помочь нам никто не смог. Потом мы приняли решение приехать в Нур-Султан. Пришли в эту больницу за консультацией, чтобы узнать, что за болезнь у нее. Нас сразу принял Агабек Чикинаев. Он единственный, кто согласился, поставил правильный диагноз и прооперировал. Пользуясь случаем, в такой прекрасный праздник, как День благодарности, я бы хотела поблагодарить ангела в белом халате и весь коллектив отделения за профессионализм, внимательность и человечность», - поблагодарила мама.

Первое оперативное вмешательство прошло успешно. Спустя полтора года в феврале маленькая Оля снова приехала к доктору Чикинаеву для того, чтобы пройти следующую операцию по восстановлению руки.

«Мы устранили деформацию предплечья и удалили лишнее с суставной поверхности. Перед нами стояла задача, чтобы появилось движение сгибания в локтевом суставе. Это называется еще зеркальной кистью. Операция прошла успешно. У ребенка стабильная динамика», - констатировал доктор.

Как отмечает доктор, работа врачей всегда связана с эмоциональными моментами, когда даже по глазам и без слов видно, что родители верили в успех операции. Случай с мамой Оли один из таких. Она просто верит и помогает своему ребенку восстановиться.