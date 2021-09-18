Столичные волонтеры раздали горожанам буклеты о важности  вакцинации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уже на протяжении года медики и общественники призывают население беречь свое здоровье, носить маску, соблюдать дистанцию и быть осторожным. Сегодня волонтеры еще раз напомнили о важности вакцинации. В торгово-развлекательном центре «Керуен City» они раздали горожанам информационные буклеты о том, как получить вакцину против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня столичные волонтеры провели информационно-разъяснительную работу о важности вакцинации, о защите от коронавирусной инфекции с раздачей информационных буклетов «ОСТАНОВИ COVID, ВАКЦИНИРУЙСЯ!». Пятеро волонтеров раздали 150 флаеров.

По словам волонтеров «Астана жастары», вакцинация является безопасным и эффективным способом защитить себя и окружающих от заражения и распространения коронавирусной инфекции.

«Цель нашего мероприятия – призвать жителей и гостей столицы прививаться. Чтобы они защитили не только себя, но и окружающих людей. Никто никого не принуждает вакцинироваться. Все прививаются по своему согласию. Хотим, чтобы больше людей получили вакцину. Жители тоже спокойно реагируют. Берут буклеты, читают, что написано. У некоторых, например, возникают вопросы. Большинство вопросов касаются того, как и где можно получить вакцину. Мы, в свою очередь, подсказываем, что вакцинироваться можно в торгово-развлекательных центрах в пунктах вакцинации, в поликлиниках. Мы проводим разъяснительную работу, подсказываем им», - рассказал волонтер Дамир Айтымов.

Волонтеры уже в 20-й раз проводят такую акцию по раздаче информационных буклетов о важности вакцинации. Также в пунктах вакцинации они пять раз раздали своеобразные браслеты «ВАКЦИНИРУЙСЯ» привившимся вторым компонентом в целях поощрения за проявление жителями гражданской позиции.

«На мировом примере можно увидеть, как вакцинация от COVID-19 помогает постепенно возвращаться к более привычному образу жизни, улучшить эпидемиологическую ситуацию в странах и снизить смертность от коронавирусной инфекции. Я тоже в июле привился российской вакциной «Спутник V». Выступаю за здоровый образ жизни. Наш иммунитет должен сопротивляться вирусу, а вакцина как раз-таки защищает и укрепляет наш иммунитет.

Волонтеры «Астана жастары» на постоянной основе проводят подобные акции. Буквально вчера проводили мероприятие по борьбе с наркотиками. Также молодые люди помогают очищать снег, сажают деревья, вносят вклад в озеленение города.

«Мы помогаем одиноким бабушкам и дедушкам наколоть дрова. Выезжаем, если им нужна помощь. Во время карантина раздавали продуктовые корзины многодетным семьям. Разная помощь оказывается в праздничные дни», - добавил Дамир Айтымов.