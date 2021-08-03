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Столичные волонтеры рассказывают о важности вакцинации

3 Августа 2021 21:00
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Столичные волонтеры рассказывают о важности вакцинации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичные волонтеры продолжают раздавать буклеты с информацией о важности и эффективности вакцинации против коронавируса, пошаговой инструкцией о том, как подготовиться к иммунизации. Очередную акцию провели в автобусах и на остановках города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

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Волонтеры напомнили, что единственно верный способ остановить рост распространения КВИ и стабилизировать эпидситуацию в городе – выработать коллективный иммунитет посредством вакцинации.

Местом сбора волонтеров стала остановка у ТД «Астаналық базар».

«Эти листовки мы раздаем уже второй раз. Во время прошлой акции мы раздали около 1,5 тысяч буклетов. Акция проходила во всех ТРЦ столицы. Недавно мы совместно с акиматом района Байқоңыр раздали два вида листовок. На одной была информация о важности вакцинации, о переходе на Ashyq малого и среднего бизнеса. На второй листовке была пошаговая инструкция о том, как открыть эту программу. Мы три дня раздавали листовки, обходили те заведения, где не использовалась программа», – рассказала волонтер Айгуль Жумабаева.

Олжас Хамитов имеет внушительный волонтерский опыт – около 5 лет. Еще учась в университете, он старался помогать людям с инвалидностью, пожилым.

«Мне нравится помогать другим, люблю радовать людей, видеть их счастливые улыбки. Пусть это пока не такая серьезная помощь, как хотелось бы, но удовлетворение от выполненного труда колоссальное. Сейчас, в период пандемии, все больше людей нуждается как в поддержке, так и в просвещении. К сожалению, не все осознают, что своим поведением наносят вред окружающим. Некоторые не понимают, что могут стать причиной болезни и даже чьей-то смерти, отказываясь от вакцинации. Я получил вакцину еще тогда, когда у нас только начали вакцинировать», - отметил Олжас.

Стоит отметить, вакцина защищает в первую очередь от тяжелого течения болезни и летальных исходов. Вакцинация населения на сегодня – это защита здоровья каждого члена общества.

Волонтер Дамир Айтымов подчеркнул, что акция по раздаче информационных буклетов о важности вакцинации – сегодняшняя необходимость.

«Я стал волонтером еще в 2017 году. Все мои друзья «волонтерили» на ЭКСПО. Они меня и привели в «Астана жастары». Для меня важно бескорыстно помогать людям, быть в эпицентре различных событий. Мероприятий было очень много – в один день могло быть по три. Когда пришла пандемия, мы стали разносить продукты нуждающимся. Сегодняшняя акция – раздача буклетов о том, как получить вакцину против коронавируса – необходимость. Не все понимают, что вакцинация – это защита, как своего здоровья, так и окружающих. Я сам вакцину получил два месяца назад. Коронавирус унес жизнь девушки из моего окружения. Думаю, если бы она вовремя получила вакцину, была бы сейчас жива», – рассказал Дамир Айтымов.



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#Нур-Султан   #Акимат   #Волонтёрство   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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