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    16:37, 23 Апрель 2021 | GMT +6

    Столичные волонтеры провели субботник на территории общественного объединения инвалидов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в рамках акции «30 добрых дел» на территории общественного объединения инвалидов Центра «Независимая жизнь «ДОС» волонтеры КГУ «Астана жастары» совместно с управлением молодежной политики города организовали субботник, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Около 15 волонтеров сделали санитарную очистку территории, побелили деревья, убрали мусор, снег, таким образом, внесли свой вклад в благоустройство и озеленение города.

    «Сегодня приехали в общественное объединение инвалидов. Помогаем по орошению территории, уборке снега, вывозу мусора. После зимы город сильно страдает от загрязнений, поэтому нужно очищать местность. Мы сами призвались помочь, чтобы сохранить красоту», - сообщил волонтер «Астана жастары» Олжас Амангельды.


    В ходе субботника он рассказал о том, как пришел к волонтерству.

    «После окончания университета устроился на работу. Свободное время решил провести с пользой для себя и окружающих. Так стал волонтером. Я обрел новых друзей, узнал много интересного. Чем больше ты делаешь добро, тем чище становится карма», - считает он.

    По его словам, всю зиму волонтеры чистили снег в домах одиноких пенсионеров, лиц с ограниченными возможностями. В честь 30-летия Независимости раздают продуктовые корзины нуждающимся, вешают скворечники, относят корма в приюты животных.

    «Каждый раз, помогая одинокой бабушке, вы становитесь очень близки, воспринимаешь ее, как родного человека. Такое чувство, что она твоя родная бабушка, всегда хочется помогать», - подчеркнул Олжас Амангельды.




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