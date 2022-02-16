Столичные волонтеры продолжают акцию по уборке снега во дворах одиноких пенсионеров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обильные осадки доставили много хлопот, особенно пожилым людям. В связи с этим волонтеры столицы продолжили акцию по уборке снега во дворах домов пенсионеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Продолжая благотворительные акции по очистке снега, волонтеры помогают одиноко проживающим пожилым людям и другим нуждающимся защитить придомовые территории от снежных заносов. Молодые люди убирают снег, тем самым обеспечивают безопасное передвижение на территории домов пенсионеров.

Сегодня волонтеры МРЦ «Астана жастары» совместно с ГУ «Управление по вопросам молодежной политики города Нур-Султан», оказали пенсионерам помощь в уборке снега.

В ходе всех мероприятий волонтеры соблюдают санитарные нормы и обеспечиваются масками и перчатками.