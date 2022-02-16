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Столичные волонтеры продолжают акцию по уборке снега во дворах одиноких пенсионеров

16 Февраля 2022 21:33
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Столичные волонтеры продолжают акцию по уборке снега во дворах одиноких пенсионеров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обильные осадки доставили много хлопот, особенно пожилым людям. В связи с этим волонтеры столицы продолжили акцию по уборке снега во дворах домов пенсионеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

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Продолжая благотворительные акции по очистке снега, волонтеры помогают одиноко проживающим пожилым людям и другим нуждающимся защитить придомовые территории от снежных заносов. Молодые люди убирают снег, тем самым обеспечивают безопасное передвижение на территории домов пенсионеров.

Сегодня волонтеры МРЦ «Астана жастары» совместно с ГУ «Управление по вопросам молодежной политики города Нур-Султан», оказали пенсионерам помощь в уборке снега.

В ходе всех мероприятий волонтеры соблюдают санитарные нормы и обеспечиваются масками и перчатками.


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#Нур-Султан   #Общество   #Волонтёрство  
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