Столичные волонтеры поздравили сотрудниц коммунальных служб с 8 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В канун международного женского дня волонтеры молодежного ресурсного центра «Астана жастары» подарили женщинам, работающим в коммунальных службах города, цветы и поздравили их с наступающим праздником, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Столичные волонтеры вручили цветы женщинам, работающим в ТОО «Астана Тазалык», которые вносят свой вклад в развитие нашего города.

Коммунальщики, получившие цветы в честь праздника, остались рады и поблагодарили волонтеров за заботу и внимание.

«Большое спасибо тем, кто поздравил нас и подарил праздничное настроение. Поздравляю всех женщин с праздником. Пусть в нашей стране будет спокойствие», – сказала Салтанат Жылкыбаева.

Волонтеры отмечают, что на весеннем празднике они получили массу положительных эмоций, подарив женщинам хорошее настроение.

«Мы рады приветствовать на празднике наших прекрасных мам, подружек и дочерей. Мы всегда готовы поддержать, помочь. Желаю всем здоровья, семейного благополучия, счастья и радости», – говорит один из волонтеров Ернур Табынбай.

Отметим, что эта акция традиционно проводится уже 3 года.