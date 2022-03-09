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    23:15, 08 Март 2022 | GMT +6

    Столичные волонтеры поздравили сотрудниц коммунальных служб с 8 марта

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В канун международного женского дня волонтеры молодежного ресурсного центра «Астана жастары» подарили женщинам, работающим в коммунальных службах города, цветы и поздравили их с наступающим праздником, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Столичные волонтеры вручили цветы женщинам, работающим в ТОО «Астана Тазалык», которые вносят свой вклад в развитие нашего города.

    Коммунальщики, получившие цветы в честь праздника, остались рады и поблагодарили волонтеров за заботу и внимание.

    «Большое спасибо тем, кто поздравил нас и подарил праздничное настроение. Поздравляю всех женщин с праздником. Пусть в нашей стране будет спокойствие», – сказала Салтанат Жылкыбаева.

    Волонтеры отмечают, что на весеннем празднике они получили массу положительных эмоций, подарив женщинам хорошее настроение.

    «Мы рады приветствовать на празднике наших прекрасных мам, подружек и дочерей. Мы всегда готовы поддержать, помочь. Желаю всем здоровья, семейного благополучия, счастья и радости», – говорит один из волонтеров Ернур Табынбай.

    Отметим, что эта акция традиционно проводится уже 3 года.


    Теги:
    Астана Акимат Общество ЖКХ Волонтёрство
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