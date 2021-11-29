Столичные волонтеры помогли очистить от снега дома одиноких пенсионеров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках акции «30 добрых дел», которая проводится в Нур-Султане с начала года в честь 30-летия Независимости страны, столичные волонтеры очистили от снега дворы домов одиноко проживающих пенсионеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Волонтеры КГУ «Астана жастары», вооружившись лопатами, отправились очищать от снега дворы одиноко проживающих пенсионеров.

«Мы организовали акцию по очистке снега, которую проводим регулярно уже не первый год. Благое мероприятие проводится в рамках акции «30 добрых дел» в честь 30-летия Независимости страны. Мы очищаем дворы от снега пожилым людям, матерям-одиночкам, многодетным семьям, помогаем тем, кто действительно в этом нуждается. Мы призываем всех волонтеров, молодых людей также присоединиться к акции и совершать благие дела», - сказал руководитель отдела по работе с молодежью категории НИТ КГУ «Астана жастары» Альфараби Аймак.

Волонтеры отмечают, что подобные мероприятия дарят людям радость, чувство того, что они не одиноки, и их поддерживают, к тому же это воспитывает в молодежи милосердие, проявление внимания и чуткости к старшему поколению.

Так, молодые люди убрали двор и расчистили от снега дорожки от проезжей части к дому одинокой пенсионерки, имеющей третью группу инвалидности, Раиды Мифтаховой.

«Большое вам человеческое спасибо за вашу помощь. Я благодарю волонтеров, молодых людей и всех неравнодушных за ваши добрые сердца и помощь, которую нам оказываете, за то, что не оставляете и всегда помогаете», - поблагодарила волонтеров пенсионерка.

Напомним, ранее в рамках акции «30 добрых дел» волонтеры угощали горячим чаем и бауырсаками прохожих и сотрудников коммунальных служб на оживленных остановках города.

Подобные мероприятия проводятся ежегодно и будут продолжены в течение всего зимнего периода.



