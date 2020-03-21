-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:49
-
вчера 22:49
-
-
-
вчера 22:31
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Столичные волонтеры помогают полицейским проводить рейды по нарушениям правил карантина
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице начались рейды по проверке соблюдения предпринимателями режима карантина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султан.
Сотрудники районных акиматов совместно с полицейскими и волонтерами обходят территории и разъясняют владельцам кафе, ресторанов, ТРЦ, магазинов и так далее режим работы.
В ходе мониторинга был выявлен ряд нарушений: несоблюдение режима работ, незаконная деятельность и другие. За противозаконную работу предприниматели будут привлечены к ответственности. В ТРЦ разрешена деятельность только продуктовых магазинов и аптек. Кафе, ресторанам и другим точкам общепита рекомендовано перейти на онлайн-доставку, в случае несогласия – приостановить работу. Также прекращена деятельность фитнес-центров, салонов красоты (исключение – парикмахерская), ночных клубов, баров, кальянных, образовательных центров.
Во всех соцобъектах, продуктовых магазинах, гостиницах, ТРЦ усилены санитарные нормы. Все работники обеспечены медицинскими масками и другими средствами защиты. На местах на ежедневной основе проводятся работы по дезинфекции территорий.
Отметим, вчера Президент РК Касым-Жомарт Токаев поблагодарил волонтеров за большую работу по недопущению распространения коронавируса.
Напомним, режим карантина введен в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.
Фото: astana.gov.kz
- В Алматы обменные пункты изменят время работы
- Единый инфосервис доставки продуктов и медпрепаратов создали в Карагандинской области
- Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил народ Казахстана с праздником Наурыз
- Глава государства поздравил казахстанцев с Наурыз мейрамы
- Наурыз олицетворяет собой взаимопонимание, милосердие, гармонию, мир и согласие - АНК
- Юрты изготавливают осужденные в Павлодарской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана