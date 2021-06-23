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    15:00, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    Столичные волонтеры получили вакцину от КВИ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Волонтеры городского волонтерского штаба накануне посетили прививочный пункт в ТРЦ Abu Dhabi Plaza, где прошли вакцинацию против COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Вакцину получили волонтеры, представляющие разные организации столицы, в большей степени – Городского волонтерского штаба. Преимущественно, это молодые ребята от 18 до 29 лет, которые постоянно занимаются социальной деятельностью. В том числе развозкой продовольственных корзин, оказанием адресной помощи людям, живущим за чертой бедности, проведением экологических акций, участием в проектах «Біргеміз Қазақстан», оказанием помощи людям с ограниченными физическими возможностями, многодетным матерям, одиноким старикам.

    «Стоит отметить, что большинство участников городских волонтерских организаций уже получили вакцину против коронавируса. В первую очередь, волонтеры нуждаются в вакцинации, потому что они всегда контактируют с населением. Сегодня в столице в целом свыше 60 тыс. человек заняты волонтерской деятельностью, это треть молодежи города – общественные фонды, инициативные группы, юристы, педагоги, поисковики, защитники животных, и т.д. Когда мы поинтересовались, выяснилось, что многие из них вакцинированы. Мы хотим призвать всех коллег к вакцинации. Мы должны на своем примере волонтерам, которые еще не получили вакцину, что это необходимо, в первую очередь, для их безопасности, защиты собственного здоровья и здоровья окружающих», — сказал руководитель Городского штаба волонтеров Чингиз Тлеулин.

    Волонтеры уверены: вакцинация населения единственный действенный способ побороть пандемию и вернуться к доковидному ритму жизни. К тому же, получив вакцину от КВИ, можно обезопасить не только себя, но и окружающих, считают они.

    «Я являюсь волонтером Городского штаба, очень часто посещаю матерей-одиночек, пожилых людей, также детей-сирот. Сегодня провакцинировалась для того, чтобы обезопасить себя в первую очередь и людей, которые меня окружают», - подчеркнула волонтер Аделя Бекарыстанова.



    Теги:
    Здравоохранение Вакцинация Астана Акимат Общество
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