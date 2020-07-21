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Столичные волонтеры оказывают помощь старшему поколению в период карантина

Автор:  
Гульмира Байзакова
21 Июля 2020, 18:11
Столичные волонтеры оказывают помощь старшему поколению в период карантина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане в рамках акции #Біргеміз волонтеры общенационального проекта посещают пожилых людей и оказывают им помощь. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на столичный акимат.

В связи с пандемией COVID-19 представителям старшего поколения рекомендовано находиться дома во избежание заражения коронавирусом. На этот раз волонтеры посетили пенсионерку, проживающую в частном доме, помогли вскопать огород, очистили двор от мусора.

«В это нелегкое время особенно старшее поколение, одинокие люди нуждаются в помощи и поддержке. Для них важно и внимание, мы продолжим эту работу. Помимо этого, стараемся помогать медицинским работникам. В этом нам помогают предприниматели. Недавно один из бизнесменов передал нам 70 литров кумыса, еще один готов кормить 300 работников сферы медицины», – сообщил волонтер общенационального проекта #Біргеміз Султан Аллабергенов.




Батыржан – имеет инвалидность, но, несмотря на это, вступил в ряды волонтеров и оказывает помощь горожанам.


«Я стал волонтером с целью внести свою лепту в борьбу с коронавирусом. Прошу земляков строго соблюдать требования карантина: надевать маски, пользоваться антисептиками, соблюдать социальную дистанцию», – сказал он.

«Кроме того, волонтеры совместно со столичными предпринимателями организовали передачу бесплатного кумыса для 100 врачей. Кумыс отлично утоляет жажду, придает организму бодрость. В народной медицине его применяют при авитаминозе. В напитке есть витамины группы B, аскорбиновая кислота и аминокислоты. Весь переданный кумыс прошел лабораторную проверку», - сообщается на странице акимата в Instagram.


Между тем в столице Казахстана продолжаются рейды по соблюдению режима карантина, в котором, помимо сотрудников полиции, участвуют волонтеры. В ходе последнего рейда выявлено 15 нарушений.


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