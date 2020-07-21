Столичные волонтеры оказывают помощь старшему поколению в период карантина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане в рамках акции #Біргеміз волонтеры общенационального проекта посещают пожилых людей и оказывают им помощь. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на столичный акимат.

В связи с пандемией COVID-19 представителям старшего поколения рекомендовано находиться дома во избежание заражения коронавирусом. На этот раз волонтеры посетили пенсионерку, проживающую в частном доме, помогли вскопать огород, очистили двор от мусора.

«В это нелегкое время особенно старшее поколение, одинокие люди нуждаются в помощи и поддержке. Для них важно и внимание, мы продолжим эту работу. Помимо этого, стараемся помогать медицинским работникам. В этом нам помогают предприниматели. Недавно один из бизнесменов передал нам 70 литров кумыса, еще один готов кормить 300 работников сферы медицины», – сообщил волонтер общенационального проекта #Біргеміз Султан Аллабергенов.





