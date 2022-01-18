Столичные волонтеры очистили дворы одиноких пенсионеров от снега
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В последние дни в столице выпало немало снега с образованием снежных заносов. В этой связи волонтеры КГУ «Астана жастары» совместно с Управлением по вопросам молодежной политики города помогли одиноко проживающим пенсионерам в уборке снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.
В связи с обильным выпадением снега и образованием снежных заносов волонтеры КГУ «Астана жастары» акимата города совместно с Управлением по вопросам молодежной политики Нур-Султана оказали пенсионерам помощь в уборке снега.
Волонтеры, вооружившись лопатами, убрали скопившийся снег во дворе и расчистили дорожки от проезжей части к дому. Главная цель – сделать доброе дело для города и его жителей.
Помощь волонтеров всегда улучшает настроение пожилым гражданам, вселяет уверенность в завтрашнем дне, придает много душевных сил. Взаимодействие поколений способствует воспитанию у молодежи милосердия и душевной чуткости к старшим.
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