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Столичные волонтеры очистили дворы одиноких пенсионеров от снега

18 Января 2022 14:35
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Столичные волонтеры очистили дворы одиноких пенсионеров от снега

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В последние дни в столице выпало немало снега с образованием снежных заносов. В этой связи волонтеры КГУ «Астана жастары» совместно с Управлением по вопросам молодежной политики города помогли одиноко проживающим пенсионерам в уборке снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

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В связи с обильным выпадением снега и образованием снежных заносов волонтеры КГУ «Астана жастары» акимата города совместно с Управлением по вопросам молодежной политики Нур-Султана оказали пенсионерам помощь в уборке снега.

Волонтеры, вооружившись лопатами, убрали скопившийся снег во дворе и расчистили дорожки от проезжей части к дому. Главная цель – сделать доброе дело для города и его жителей.

Помощь волонтеров всегда улучшает настроение пожилым гражданам, вселяет уверенность в завтрашнем дне, придает много душевных сил. Взаимодействие поколений способствует воспитанию у молодежи милосердия и душевной чуткости к старшим.


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#Нур-Султан   #Общество   #Волонтёрство  
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