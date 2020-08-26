Столичные волонтеры навестили детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для ребят организовали программу с конкурсами и подарками, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.
Столичные волонтеры в рамках общенационального проекта Birgemiz: Sabaqtastyq посетили Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Чтобы раскрыть творческие таланты детей, добровольцы организовали программу с участием аниматоров. Для ребят провели конкурсы на рисование, лепку из пластилина, чтение стихов Абая, съёмку Tik Tok, эстафету, футбол, бросание мяча в кольцо, «Аркан тарту». Все дети получили грамоты и памятные подарки.
Отметим, что волонтеры посещали Центр поддержки детей два дня подряд. При этом были соблюдены все санитарно-гигиенические нормы.
Напомним, столичные добровольцы проделывают работу, которая охватывает все направления общенационального проекта Birgemiz. Так, они оказывают социальную поддержку участникам Великой Отечественной войны и одиноким пенсионерам, а также помощь медицинским работникам. Кроме того, организовывают субботники и совместно с департаментом по чрезвычайным ситуациям и департаментом полиции проводят рейды по соблюдению карантинных мер.
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