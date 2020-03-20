Столичные волонтеры начали доставку масок и антисептиков нуждающимся семьям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По поручению председателя партии «Nur Otan» Нурсултана Назарбаева выделены денежные средства для оказания адресной помощи нуждающимся одиноким пожилым людям, гражданам с особыми потребностями и малообеспеченным многодетным семьям Нур-Султана и Алматы, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

Городской штаб волонтеров столичного управления по вопросам молодежной политики совместно с добровольцами партии «Nur Otan» и ее молодежного крыла «Jas Otan» организовали в целях профилактики коронавирусной инфекции бесконтактную раздачу гигиенических средств, а также товаров первой необходимости более чем 50 семьям.

Всего запланирована помощь порядка пяти тыс. семей на протяжении всего карантинного периода.

Ранее сообщалось, что по поручению Нурсултана Назарбаева Фонд Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы выделит на противодействие распространению коронавирусной инфекции в нашей стране 200 млн тенге. Кроме того, по поручению Елбасы, Председателя партии «Nur Otan» в рамках партийных проектов «Кедергісіз келешек», «Бақытты отбасы» и «Ардагерлерді ардақтайық» направлены 150 млн тенге для оказания адресной помощи одиноким пожилым людям, инвалидам и малообеспеченным многодетным семьям в городах Нур-Султан и Алматы, где объявлен карантин.

Напомним, режим карантина введен в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.