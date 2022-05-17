17 Мая 2022 15:07

Столичные водители нарушили ПДД на 522 млн тенге с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане установлено более 6 тыс. камер «Сергек». С начала года ими зафиксировано более 56 тыс. нарушений правил дорожного движения на сумму свыше 552 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одними из самых распространенных нарушений, допускаемыми водителями, а также влияющими на аварийность и пропускную способность, являются превышение скоростного режима и остановка и стоянка в неустановленных местах», - сообщил заместитель начальника управления административной полиции департамента полиции Нур-Султана Нурлан Уваев.

По данным управления, с начала года зафиксировано более 40 тыс. нарушений скоростного режима, более 10 тыс. – игнорирования дорожных знаков и около 6 тыс. – правил и стоянки транспортных средств. На данный момент от общей суммы выписанных штрафов взыскано 486 млн тенге, или 87,9%.

«Кроме того, по нашему предложению управлением цифровизации разработана функция фиксации нарушений проезда регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал камерами «Сергек», которые установлены на 26 участках», - добавил спикер.