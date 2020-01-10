Столичные учителя обсудили новый закон о статусе педагога

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичной школе-лицее №77 состоялся круглый стол по обсуждению принятого Закона РК «О статусе педагога», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султан.

В обсуждении приняли участие заместитель акима города Нур-Султан Бахтияр Макен, руководители и педагоги столичных организаций образования, профсоюз работников образования «Әділет», родительская общественность.

Одна из участниц круглого стола, методист ясли-сада №22 «Әлем» Ольга Гелеверя отметила, что воспитатели уравнены в правах с учителями. Это выразилось в оплате за педагогическое мастерство и увеличение длительности отпуска. «Законом предусмотрено увеличение заработной платы для педагогов на 25% с этого года. Это очень радует, потому что оклад педагогов дошкольных организаций был не самым высоким. Кроме того, воспитателям вводится оплата за педагогическое мастерство от 30 до 50% от оклада. Воспитатели уравнены в правах с учителями. К примеру, педагогам дошкольных организаций увеличена длительность отпуска до 56 дней. Помимо этого, предусмотрены штрафы за оскорбления в адрес педагогов», - сказала Ольга Гелеверя.





Своим мнением о новом законе поделился директор колледжа транспорта и коммуникации, депутат маслихата столицы Зулфухар Гаипов. «Нам нравится 4 пункт 8 статьи, где сказано, что педагогам госорганизаций по основному месту работы полагается оплата за степень доктора философии, а также ученую степень кандидата наук в размере 17 МРП (45 тысяч тенге), докторам наук 34 МРП (90 тысяч тенге). Это большая мотивация для педагогов», - подчеркнул он.

По словам заместителя акима города Нур-Султан Бахтияра Макена, закон о статусе педагога – это важный шаг, направленный на укрепление авторитета педагогического сообщества и роли каждого отдельно взятого педагога в нашей стране. «Утверждены все нормы, которые качественно улучшат положение педагогов, профессия станет более привлекательной для молодежи, подрастающего поколения. Это актуально, если учесть, что в настоящее время ощущается нехватка кадров. Данный закон позволяет стимулировать молодежь», - сказал Бахтияр Макен.





Заместитель акима отметил, что закон детально прописывает права и обязанности педагогов в профессиональной деятельности и содержит нормы, касающиеся материального обеспечения учителей, мер поощрения и социальных гарантий.

«Для педагогов предусмотрено поощрение за призеров международных олимпиад в виде единовременного вознаграждения в размере трех должностных окладов. Также преподавателям сельской местности предоставлено приоритетное право на земельный участок. Каждая статья закреплена нормативно-правовыми актами. Они будут выполняться и не останутся на бумаге. Данные нормы касаются всех, кто работает с детьми», - подчеркнул он.





Подытожил заседание Бахтияр Макен словами Абая об учителе. «Опубликована статья Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан ХХІ века». Считаю, что она очень своевременна и имеет важное значение. Великий Абай изрек, что о нравственности человека можно судить по его учителю. Из его учений мы понимаем всю важность педагогической деятельности», - заключил заместитель акима.

Отметим, Закон РК «О статусе педагога» был принят 30 декабря 2019 года.