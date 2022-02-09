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Столичные ТЭЦ передают в доверительное управление

9 Февраля 2022 17:29
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Столичные ТЭЦ передают в доверительное управление

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичные ТЭЦ-1 и ТЭЦ -2 передают в доверительное управление. Об этом сообщил руководитель управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султана Толеген Кулушев на заседании городского маслихата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По теплоснабжению на 2022-24 годы выделено 24,4 млрд тенге, из них на 2022 год 21,3 мрлд тенге. Это у нас ТЭЦ-3 – 19 млрд тенге, и ТЭЦ-2 – более 1 млрд тенге, на 2023 год – 3,1 млрд тенге на ТЭЦ-3», - сказал Толеген Кулушев.

Спикер добавил, что дополнительная потребность в финансировании на 2022 год составляет 207 млрд тенге. На ТЭЦ-3 – 87 млрд тенге и на реконструкцию существующих магистральных сетей - 2 млрд тенге.

«В 2022 году в рамках реализации проекта по реконструкции и расширению ТЭЦ-2 будет продолжено строительство секций. Буквально на днях мы подписали постановление на 226 млрд тенге, это ТЭЦ-1 и ТЭЦ -2 (передаются) в доверительное управление. За 15 лет передача не производилась», - сообщил Толеген Кулушев.

Было отмечено, что в целом на реализацию инвестиционных проектов топливно-энергетического комплекса на 2022-24 годы выделено 94,9 млрд тенге.

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Автор:

Серик Сабеков

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