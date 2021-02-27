Столичные театры проведут показы своих постановок для педагогов, медиков и полицейских

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 марта в Казахстане отмечают День благодарности. В этот праздник столичные театры приглашают на показы своих спектаклей медработников, эпидемиологов, педагогов, сотрудников правоохранительных органов в знак благодарности за их нелегкий и самоотверженный труд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

«В преддверии Дня благодарности мы хотим выразить теплую благодарность всем, кто был на передовой во время пандемии и помогал нашему городу в это непростое время: врачам и медицинскому персоналу, спасавшие человеческие жизни, не покидая госпитали; учителям, которые учили наших детей онлайн; работникам правоохранительных органов, которые обеспечивали общественную безопасность в любую погоду; волонтерам, добровольно помогавших в распределении гуманитарной помощи в акции «Біз біргеміз!», - сообщили в столичном Управлении культуры.

В знак признательности Управление культуры города Нур-Султан и Министерство культуры и спорта РК проводит показ театральных постановок для работников сферы здравоохранения, образования, правоохранительных органов и межэтнического согласия.

28 февраля артисты государственного театра драмы и комедии имени Азербайжана Мамбетова на сцене концертного зала «Nomad city hall» покажут сотрудникам санитарно-эпидемиологической службы премьерный спектакль О.Бокея «Ауыл хикаялары». Драма основана на рассказах писателя Оралхана Бокея «Апамның астауы», «Қош, махаббатым» и «Маңдайдан бағың шайқалса».

1 марта Государственный театр оперы и балета «Астана Опера» приглашает столичных врачей на знаменитую оперу Петра Чайковского «Евгений Онегин». По словам директора театра Заслуженного деятеля Казахстана Галыма Ахмедьярова, коллектив «Астана Опера» таким образом выражает благодарность и отдает дань уважения врачам, которые в это нелегкое время совершают настоящий трудовой подвиг.

В этот же день коллектив «Жастар театры» выступит для сотрудников правоохранительных органов с о сценической повестью Б.Сокпакбаева «Көзіме бір көрінсең бала ғашық».

Государственный академический казахский музыкально-драматический театр им. К.Куанышбаева поздравит с днем благодарности работников сферы образования, подарив им музыкальный вечер «Слушай ...». Артисты театра на языке музыки под аккомпанемент оркестра выразят благодарность педагогам за их нелегкий и такой нужный труд.

Также 1 марта премьеру мюзикла М. Омаровой «Шәмші» представят работникам сферы молодежной политики артисты Музыкального театра юного зрителя, а 2 марта Государственный академический русский театр драмы им. М. Горького приглашает сотрудников Ассамблеи народа Казахстана на мелодраму Р.Баэр «Смешанные чувства».

Начало всех спектаклей в 19:00 часов.

Мероприятия пройдут с соблюдением всех санитарных норм и требований.