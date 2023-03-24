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    16:24, 24 Март 2023 | GMT +6

    Столичные студенты стали чаще болеть туберкулезом

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Астане Жанна Пралиева выразила обеспокоенность ростом заболеваемости туберкулезом среди студентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Настораживает заболеваемость туберкулезом среди студентов ВУЗов и СУЗов, среди которых в 2022 году зарегистрировано 37 случаев, что на 13 случаев выше по сравнению с 2021 годом. Основной причиной заболеваемости является несвоевременное обращение за медицинской помощью, невнимательное отношение к своему здоровью студентов», - сказала на брифинге в РСК Жанна Пралиева.

    По словам замглавы департамента санэпидконтроля, существенное значение в борьбе с туберкулезом имеет своевременное прохождение медосмотров декретированного контингента. К этой категории относятся работники медорганизаций, медико-социальных учреждений, объектов пищевой промышленности, общественного питания и продовольственной торговли, работники дошкольных организаций, общеобразовательных и специализированных школ, высших и средних специальных учебных заведений, которые должны в обязательном порядке проходить ежегодно флюорографические обследования.

    «Ежегодное обследование помогает своевременно выявлять больных туберкулезом. Флюорография в системе профилактики туберкулеза позволяет начать лечение на ранних этапах заболевания, что является важным условием его успешности», - добавила Жанна Пралиева.


    Теги:
    Здравоохранение Астана для mail.ru
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