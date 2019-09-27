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Столичные студенты и школьники обсуждают проблемы XXI века

27 Сентября 2019 14:45
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Столичные студенты и школьники обсуждают проблемы XXI века

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Нур-Султан началась II конференция Международной модели ООН Центральной Азии, студенты и старшеклассники обсуждают глобальные проблемы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На эту конференцию я приезжаю с целью развития себя в лидерском направлении. Ранее принимал участие в конференции в Ташкенте, столице Узбекистана. Здесь мы знакомимся со школьниками из разных уголков страны и мира, обсуждаем, какие проблемы существуют в стране, и рассматриваем пути решения. Гости, прибывшие в Казахстан, особо подчеркивают, что мы являемся одним из самых красивейших и гостеприимных людей», - говорит Нуран Жангазы, ученик 12 класса Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления города Шымкент.

«Сегодняшнее мероприятие - это полная модель ООН для студентов вузов и старшеклассников. Молодежь будет обсуждать актуальные темы ХХІ века и проводить дискуссии», - отметил руководитель координационного центра «Модель Организации Объединенных Наций Центральной Азии» Уалихан Бахридинов на конференции, посвященной Году молодежи в Казахстане, в Назарбаев центре.

В мероприятии принимают участие 250 делегатов из 11 регионов страны и из Азербайджана, Китая, Индии, Кыргызстана, России, Пакистана, Афганистана и Узбекистана.

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Ключевые слова: Общество,
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Автор:

Айгерим Ансаганова

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