Столичные столовые с нарушениями: с поставщиками расстанутся до Нового года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления образования Астаны Ануар Жангозин рассказал о том, что у городских школ, в которых были выявлены нарушения питания, с начала 2019 года появятся новые поставщики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам проверки департамента охраны общественного здоровья и нашего мониторинга межведомственной экспертной группы, по итогам выявленных замечаний в 14 школах принято решение о том, что с поставщиками в этих школах договоры не будут продлеваться, то есть, в ближайшее время будет проведен конкурс для определения новых поставщиков. Аналогичная работа ведется еще по 27 школам, совместно с ДООЗ проведены определенные проверки, был сделан ряд замечаний. И сейчас по ним принимается решение о том, чтобы в них также не продлевать договоры с поставщиками, и с нового года определять новых поставщиков», - сказал спикер на брифинге в акимате Астаны.

Он подчеркнул, что данная работа была проведена в первую очередь при поддержке родительских советов, городской общественности.

«И выявив нарушения, сейчас мы видим над чем действительно надо работать поставщикам и брокеражным комиссиям, какие вопросы стоит отслеживать во время мониторинга, - продолжил А. Жангозин. - Также нами составлен внутренний рейтинг поставщиков, который будем учитывать при объявлении нового конкурса. В приказ МОН РК №717, который регламентирует закуп питания, то есть определения поставщиков, уже внесены изменения. В ближайшее время мы ожидаем его официального опубликования».

Он рассказал об основных изменениях, которые несет в себе обновленный документ.

«Согласно обновленному приказу сможем объявлять конкурсы не как раньше, когда каждая школа и каждый директор отдельно объявлял, и из этого возникало много проблем. Согласно новым правилам, конкурс будет объявляться уже централизованно, возможно будет объединять несколько школ в лоты, что даст возможность определять поставщиков, которые наиболее конкурентоспособны, исходя из большего объема. В новых правилах также прописана возможность реализации конкурса через ГЧП, в последующем уже централизовано на эти школы будет осуществляться через комбинаты питания», - заявил спикер.

Напомним, в столовых ряда столичных школ были выявлены нарушения.

В результате, первый заместитель председателя партии Маулен Ашимбаев предложил модернизировать систему школьного питания для повышения его качества.