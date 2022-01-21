Столичные спортсмены призвали граждан ревакцинироваться

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спортсмены столицы активно проходят ревакцинацию против коронавируса. Сегодня часть из них получила повторную вакцину в прививочном пункте, расположенном в ТРЦ «Абу Даби Плаза», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

«В связи с эпидситуацией в стране спортсмены столицы пришли на ревакцинацию. Наличие третьей прививки не только предостережет от тяжелого течения коронавируса, но и является одним из главных требований для спортсменов, участвующих в международных соревнованиях. Сборная Казахстана также 100% вакцинирована. Этим составом они получили путевку на Олимпиаду в Пекине, которая пройдет с 4 по 20 февраля. Я также ревакцинировался ради себя и своей семьи, родных», - сказал председатель комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Самат Ергалиев.

Стоит отметить, что все спортсмены национальных сборных, в том числе и столичные в числе первых в прошлом году прошли полный курс вакцинации против коронавируса. Как тогда, так и сейчас они призывают казахстанцев пройти ревакцинацию для защиты их здоровья и стабилизации эпидситуации в стране.

«Ревакцинация необходима, прежде всего, для собственного здоровья. Как спортсмен могу сказать, что для нас важны ежедневные тренировки, соревнования различного уровня. Я регулярно тренируюсь, нахожусь на сборах, поэтому ревакцинация нужна, чтобы здоровье сберечь, а также защитить честь нашей страны на международных соревнованиях за рубежом. Мы несем ответственность не только за свое здоровье, но и здоровье близких»,- сказал международный мастер спорта по плаванию Адильбек Мусин.

«Нужно заботиться не только о себе, но и окружающих, о семье в первую очередь. Поскольку я спортсменка, и мы часто вылетаем на соревнования за рубеж, нам обязательно нужно предоставлять документ о том, что мы получили вакцину. Это нужно и для нашей же безопасности», - отметила член национальной сборной по джиу-джитсу Галина Дуванова.

Спортсмен по гребле на байдарках и каноэ Ануар Акчурин также призвал соотечественников пройти вакцинацию и ревакцинацию:

«Спасибо государству за возможность ревакцинироваться бесплатно. Всех призываю пройти вакцинацию и ревакцинироваться, чтобы помочь победить пандемию коронавируса».