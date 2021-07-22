Столичные спортсмены приняли участие в благотворительной акции в Курбан айт
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Раздачу жертвенного мяса для нуждающихся семей поддержали столичные спортсмены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.
В акции столичного акимата приняли участие чемпионы мира и Азии.
«В честь праздника Курбан айт совместно с акиматом Нур-Султана мы занялись раздачей мяса для нуждающихся», - рассказал чемпион Казахстана по гребле Диасбек Накып.
Отметим, организованная акиматом акция охватила свыше 3,5 тысячи семей, нуждающихся в материальной поддержке. Сотни волонтеров помогают распределять жертвенное мясо, а автоволонтеры развозят эти пакеты по указанным адресам.
«Я многодетная мама. Очень рада, что в священный праздник не забывают о многодетных семьях. Помогают нам. Хочу поблагодарить акимат столицы за их работу», - поблагодарила жительница столицы Лейла Жумалиева.
Напомним, в этом году совместными усилиями акимата города и муфтията через сайт qurban2021.kz организовано онлайн-жертвоприношение.
- Тренер сборной РК по боксу рассказал о состоянии Абильхана Аманкулова после травмы
- О рационе казахстанских боксеров на Олимпиаде в Токио рассказал тренер
- Стало известно расписание выступлений казахстанских теннисистов на Олимпиаде
- Сможет ли Камшыбек Кункабаев победить своего давнего оппонента на Олимпиаде
- Василий Левит во втором круге Олимпиады может встретиться с Хулио ла Крузом
- Тренер мужской сборной РК по боксу на Олимпиаде прокомментировал итоги жеребьевки
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана