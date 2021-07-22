Столичные спортсмены приняли участие в благотворительной акции в Курбан айт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Раздачу жертвенного мяса для нуждающихся семей поддержали столичные спортсмены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

В акции столичного акимата приняли участие чемпионы мира и Азии.

«В честь праздника Курбан айт совместно с акиматом Нур-Султана мы занялись раздачей мяса для нуждающихся», - рассказал чемпион Казахстана по гребле Диасбек Накып.

Отметим, организованная акиматом акция охватила свыше 3,5 тысячи семей, нуждающихся в материальной поддержке. Сотни волонтеров помогают распределять жертвенное мясо, а автоволонтеры развозят эти пакеты по указанным адресам.

«Я многодетная мама. Очень рада, что в священный праздник не забывают о многодетных семьях. Помогают нам. Хочу поблагодарить акимат столицы за их работу», - поблагодарила жительница столицы Лейла Жумалиева.

Напомним, в этом году совместными усилиями акимата города и муфтията через сайт qurban2021.kz организовано онлайн-жертвоприношение.