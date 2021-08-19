Столичные спортсмены пожелали паралимпийцам победы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спортсмены национальной сборной по художественной гимнастике, а также паралимпиец Елдос Абаев пожелали победы спортсменам, которые будут защищать честь страны на престижном турнире в Токио. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

«Я работаю в Департаменте контроля и надзора городского центра iKomek. Также занимаюсь паралимпийским спортом. Желаю спортсменам, которые будут защищать честь страны на главных играх четырехлетия в Токио, больших успехов, а также высоких достижений и стать чемпионами! Со своей стороны мы будем болеть и поддерживать наших спортсменов», - сказал паралимпиец Елдос Абаев.

Паралимпийские игры в столице Японии – Токио начнутся 24 августа 2021 года и продлятся до 5 сентября . Казахстан представят 25 спортсменов по 7 видам спорта.

«Спорт – это моя жизнь. А олимпийцы - гордость страны. Желаю только успехов лучшим в нашей стране! Не сомневаюсь, что на Паралимпийских играх в Токио будет развеваться синий флаг нашей страны. Желаем им удачи и победы! Мы гордимся нашими спортсменами! Они не одни. Вся страна желает нашим спортсменам больших побед. Мы с вами! Вперед, Казахстан!» - выразила поддержку молодежь столицы.

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