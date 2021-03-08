Столичные спортсмены поздравили постояльцев дома престарелых с 8 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичные спортсмены поздравили постояльцев дома престарелых и работников коммунальной сферы с наступающим Международным женским днем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата города Нур-Султан.

Победители и призеры международных соревнований вручили цветы, подарки и продукты.

«Наши спортсмены никогда не остаются в стороне от благотворительных акций. Сегодня они подарили прекрасное настроение нашим дорогим мамам, бабушкам, ветеранам. Мы всегда готовы оказать необходимую помощь», - отметил руководитель управления физической культуры и спорта Самат Ергалиев.

83-летняя бабушка Айганыс из дома престарелых поблагодарила спортсменов и дала им благословение – бата.

«Мы очень рады, что получили бата от бабушки. Поздравляем всех матерей, бабушек с праздником», - сказал чемпион мира по муай-тай Алмаз Сарсембеков.





Напомним, также в рамках «Марафона добрых дел» в преддверии Международного женского дня по инициативе акимата Нур-Султана для социально-уязвимых слоев населения начали раздавать продуктовые корзины.