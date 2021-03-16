Столичные спорткомплексы и тренировочные залы не будут работать в выходные

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В постановлении главного государственного санитарного врача столицы «Об ужесточении ограничительных и карантинных мер» говорится, что работа спорткомплексов, тренировочных залов будет организована в штатном режиме в будние и субботние дни, с запретом работы в выходные. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Работа объектов по реализации цветов будет организована с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в штатном режиме. А крытых спортивных объектов, (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы) будет организована независимо от форм собственности, для проведения тренировок, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и субботние днив штатном режиме, с запретом работы в воскресные дни.

Следует также организовать работу спортивных тренировок для Национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах) с соблюдением усиленных санитарно- противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий.

В постановлении также говорится об организации проведения чемпионатов Республики Казахстан и республиканских соревнований (по единому республиканскому календарю) в городе Нур-Султан без участия зрителей, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий согласно Приложения 44 ПГГСВ РК № 67 с одновременным скоплением не более 100 человек.

Спортивные мероприятия в регионе можно проводить на открытом воздухе с одновременным скоплением не более 200 человек, без участия зрителей, с обязательным соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров.

Разрешается возобновление учебно-тренировочных сборов для подготовки областных команд при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима с одновременным скоплением не более 30 человек.

В постановлении говорится об организации фитнес-центров, фитнес-клубов, спортивно-оздоровительных объектов с задействованием бассейнов, саун, СПА, массажа, пилинга и т.п., независимо от места расположения, из расчета 4 м2 тренировочного зала и 5 м2 зеркала воды на одного посетителя, строго по предварительной записи, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, сустановлением графика работы в будние дни в штатном режиме, с запретом работы в субботние и воскресные дни, за исключением объектов участвующих в пилотном проекте «Ashyq», для которых действуют критерии как для «желтой зоны».

Работа крытых бассейнов с задействованием саун, будет организована строго по предварительной записи, с обеспечением одновременного нахождения на одной дорожке строго по одному посетителю, при их отсутствии из расчета 5 м2 зеркала воды на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 7:00 часов до 22:00 часов, с запретом работы в субботние и воскресные дни, за исключением объектов участвующих в пилотном проекте «Ashyq», для которых действуют критерии как для «желтой зоны».

Работа бань с задействованием бассейнов, СПА, массажа, пилинга и т.п. (строго по предварительной записи) будет организована с одновременным присутствием посетителей из расчета 4 м2 на одного посетителя и 5 м2 зеркала воды на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни с 8:00 до 24:00 часов.

Работа саун с задействованием бассейнов, СПА, массажа, пилинга и т.п. будет организована с одновременным присутствием посетителей с расчетом 4 м2 на одного посетителя и 5 м2 зеркала воды на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 8:00 часов до 24:00 часов, с запретом работы в субботние и воскресные дни, за исключением объектов участвующих в пилотном проекте «Ashyq», для которых действуют критерии как для «желтой зоны».

В постановлении говорится об организации работы СПА-центров, СПА-салонов, а также массажных центров и кабинетов (строго по предварительной записи)с одновременным посещением массажного салона не более 3-х посетителей, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 7:00 часов до 23:00 часов, с запретом работы в субботние и воскресные дни, за исключением объектов участвующих в пилотном проекте «Ashyq», для которых действуют критерии как для «желтой зоны».

Работа салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра (строго по предварительной записи из расчета 4 м2 на 1 посетителя) будет организована независимо от места расположения, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий с установлением графика работы будние и выходные дни с 8:00 до 22:00 часов.

В штатном режиме будет организована работа субъектов предпринимательства по оказанию услуг автомоек, ремонта авто- и бытовой техники, шиномонтажных станций независимо от места расположения, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, работа производственных предприятий всех видов деятельности, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, объектов по оказанию услуг населению (типографии, полиграфии, швейные мастерские и ателье, обувные мастерские, сервис по мелкосрочному ремонту и т.п.) независимо от места расположения, минимизирующих скопление, а также длительный и тесный контакт с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, объектов сферы обслуживания (химчистки, прачечные, ремонт оргтехники) независимо от места расположения по предварительной записи, с обеспечением соблюдения усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий.

В постановлении также говорится об организации работы объектов по оказанию ритуальных услуг с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий без установления ограничений графика работы.

А работа театров, концертных залов (индивидуальные, групповые репетиции с одновременным участием не более 30 человек, с заполняемостью посетителями не более 20% от числа посадочных мест, рассадкой зрителей через два кресла по длине ряда и в шахматном порядке между рядами) и других объектов культуры (библиотек, музеев, галерей) с задействованием всех гардеробных и обеспечением достаточной численности работников гардероба, будет организована с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением штатного режима работы.

Работа компьютерных клубов, боулинг центров разрешается исключительно для субъектов предпринимательства, участвующих в пилотном проекте «Ashyq». Первое - при заполняемости не более 50%, с обеспечением дистанции не менее 1,5 метров между посетителями, либо из расчета 4 квадратных метра на 1 посетителя, с установлением режима работы с 12.00 до 24.00 часов. Допускаются только лица, достигшие 18 лет и старше. Второе - при заполняемости не более 50%, с одновременным присутствием не более 6 человек на одной игровой дорожке, с установлением режима работы с 12.00 до 24.00 часов. При этом не допускается проведение конкурсов (кроме интерактивных, не покидая свой стол), коллективных (корпоративных) мероприятий.