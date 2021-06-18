Столичные спасатели в выходные и праздники будут работать на водоемах в усиленном режиме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичные спасатели в выходные и праздничные дни будут работать на водоемах в усиленном режиме. Об этом сообщил в ходе онлайн-брифинга исполняющий обязанности начальника ДЧС города Нур-Султан Есен Байыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С каждым годом растет число отдыхающих на водоемах столицы. В связи с этим городской Департамент по чрезвычайным ситуациям принимает все меры для предотвращения гибели и травматизма людей во время купания. В настоящее время в распоряжении департамента есть 29 спасателей, с двумя единицами техники, оборудованными водолазным снаряжением, шестью плавсредствами и другими средствами спасения», – сказал Е. Байыров.

По словам и.о. начальника ДЧС, во время текущего купального сезона на водоемах города будут контролировать соблюдение мер безопасности более 80 человек. Будут проводиться рейдовые мероприятия.

В выходные и праздничные дни количество сотрудников будет увеличиваться.

Жителям и гостям столицы будут раздаваться листовки с разъяснением правил безопасности купания.

На сегодняшний день составлено 19 протоколов, совместно с акиматом установлено 140 запрещающих знаков, 20 информационных стендов.