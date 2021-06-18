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    12:05, 18 Июнь 2021 | GMT +6

    Столичные спасатели в выходные и праздники будут работать на водоемах в усиленном режиме

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичные спасатели в выходные и праздничные дни будут работать на водоемах в усиленном режиме. Об этом сообщил в ходе онлайн-брифинга исполняющий обязанности начальника ДЧС города Нур-Султан Есен Байыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С каждым годом растет число отдыхающих на водоемах столицы. В связи с этим городской Департамент по чрезвычайным ситуациям принимает все меры для предотвращения гибели и травматизма людей во время купания. В настоящее время в распоряжении департамента есть 29 спасателей, с двумя единицами техники, оборудованными водолазным снаряжением, шестью плавсредствами и другими средствами спасения», – сказал Е. Байыров.

    По словам и.о. начальника ДЧС, во время текущего купального сезона на водоемах города будут контролировать соблюдение мер безопасности более 80 человек. Будут проводиться рейдовые мероприятия.

    В выходные и праздничные дни количество сотрудников будет увеличиваться.

    Жителям и гостям столицы будут раздаваться листовки с разъяснением правил безопасности купания.

    На сегодняшний день составлено 19 протоколов, совместно с акиматом установлено 140 запрещающих знаков, 20 информационных стендов.


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