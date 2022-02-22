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Столичные спасатели рассказали школьникам, как действовать в чрезвычайных ситуациях

22 Февраля 2022 18:51
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Столичные спасатели рассказали школьникам, как действовать в чрезвычайных ситуациях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В преддверии Всемирного дня гражданской обороны, который отмечается 1 марта, а также в рамках объявленного Главой государства Года детей, столичный Департамент по чрезвычайным ситуациям провел для учеников школы-лицея №62 познавательные мероприятия. Спасатели поделились со школьниками знаниями и рассказали, как вести себя при возникновении ЧС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

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Отметим, в текущем году Всемирный день гражданской обороны проходит под девизом «Гражданская оборона и работа с перемещенными лицами при катастрофах и кризисах, роль добровольцев и борьба с пандемиями».

Так, сотрудниками городского ДЧС в классе гражданской обороны школы-лицея № 62 был организован открытый урок с учащимися восьмого класса, где детям рассказали об истории создания сил гражданской обороны, средствах защиты органов дыхания и об устройстве противогаза.

Также в конференц-зале учебного заведения сотрудник Центра медицины катастроф наглядно продемонстрировал оказание первой медицинской помощи пострадавшим при утоплении, переломах и ранах.

Кроме того, на базе Специализированной пожарной части № 2 ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» для школьников организовали «День открытых дверей» с демонстрацией аварийно-спасательной техники и оборудования. Для детей провели экскурсию в Музее пожарных и спасателей, где они ознакомились с историей создания противопожарной службы. Цель проведенных мероприятий – пропаганда знаний и действий в чрезвычайных ситуациях.




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#Нур-Султан   #Образование   #Дата   #ДЧС  
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