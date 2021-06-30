Столичные соццентры показали свою эффективность и надобность - Алтай Кульгинов

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - С лета 2019 года по первое полугодие 2021 года аким столицы на личном приёме принял 2000 горожан. Учитывая пандемию, приёмы граждан проводятся в онлайн режиме. Какие меры были приняты для охвата большего количества горожан соцпомощью, на площадке СЦК рассказал аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ».

«Чаще всего жители поднимают вопросы жилья, оказания соцпомощи, получения образования, трудоустройства, медпомощи и т.д. Каждый вопрос находится на контроле. Для того чтобы оказывать помощь не только точечно, но охватить соцпомощью как можно большее количество жителей, открыли ряд важных центров. К примеру, с осени 2020 года работает единый Центр по оказанию услуг в сфере жилья (пр. Республики, 32). Там можно узнать о номере очереди на жилье, как встать в очередь, о механизмах различных жилищных программ и т.д. С момента открытия в центр обратились более 53 тыс. жителей.

Снимать социальные вопросы нам помогает Центр поддержки института семьи «Жануя» (ул. Бейбитшилик, 14), где по принципу «одного окна» горожанам оказывают свыше 70 госуслуг. Только за первое полугодие текущего года помощь и консультация была оказана свыше 25 тыс. жителям.

Кроме того, в городе функционирует центр городских услуг iQala (Кошкарбаева,29), где можно получить услуги организации жилищно-коммунального сектора по принципу «единого окна». Раньше не было регламента оказания услуг: житель должен был обойти всех монополистов и с каждым отдельно заключать договоры, периодически звонить им и узнавать, готовы ли документы – это занимало до 1 месяца. Сейчас заявитель подает заявление на сайте iqala.kz, в течение 3-5 дней ему приходит смс-уведомление о готовности его документов.

В прошлом месяце открыли Центр обслуживания молодёжи (Гёте,1). Здесь молодые люди могут получить консультативную помощь по актуальным вопросам сферы образования, трудоустройства и т.д. Подобные соццентры показали свою эффективность и надобность. Продолжим усиливать работу данных социальных центров», - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

Кроме того, учитывая поступающие вопросы на приёмах граждан, увеличено количество выделяемых грантов на обучение, расширена сеть реабилитационных и медицинских центров, досуговых центров и кружков для детей, общественных пространств (парков, скверов, бульваров) и дворов, также вносятся в списки аварийные дома, подлежащие сносу, проведению капремонта и т.д.

Фото: Александр Куприенко