Столичные школы не имеют права требовать оплату за питание только транспортной картой - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В школах не имеют выставлять требования по обязательному использованию при оплате за питание только транспортных карт. Об этом заявил один из поставщиков школьного питания в столице Харби Дауров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Через карту ЛРТ (транспортная карта - прим.ред.) можно оплачивать и за столовую, и за проезд, это очень удобно. Эти две линии никак не пересекаются. Это сделано для того, чтобы государство как-то контролировало этот процесс. Здесь есть две стороны – фирма, которая предоставила оборудование, она без проблем все предоставила, есть программа, они забили туда все наши меню и цены. Единственная проблема в том, что школа должна дать полный список детей», - сказал Харби Дауров в интервью журналистам.

Вместе с тем он обозначил некоторые проблемы в этом вопросе.

«Сегодня беда в том, что три года эта программа идет – почему-то очень мало детей, которых привязывают к этой карте. У нас привыкли платить либо наличными, либо сейчас распространена карточка Каспий банка. На сегодня как бы официального запрета нет (пользоваться другими карточками), можно любой карточкой производить расчет. Но приоритет отдается этой смарт-системе безналичного расчета по карте ЛРТ (транспортной карте - прим.ред.). В школах не имеют права выставлять требования по обязательному использованию при оплате за питание только карточек ЛРТ (транспортных карт - прим.ред.). Но это карточка обеспечивает прозрачность и безопасность питания», - пояснил Харби Дауров.



