Столичные школьники завоевали 68 медалей на республиканской предметной олимпиаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На самой престижной и масштабной Олимпиаде страны столичные школьники вновь показали высокие результаты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

26-27 апреля 2021 года во всех регионах страны одновременно прошел заключительный этап республиканской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. Республиканская олимпиада - это демонстрация знаний и навыков, которые способствуют повышению интереса к изучаемому предмету, выявлению одаренных учащихся, позволяют проверить свои знания и способности и критически оценить себя.

Республиканская олимпиада – демонстрация знаний и навыков в области изучаемых дисциплин, способствующая повышению интереса к изучаемому предмету, выявлению талантливых учащихся, позволяющая проверить и критически оценить свои знания и способности.

Очередной раз республиканская олимпиада успешно завершилась для столичных школьников. Это результат системной подготовки учащихся на учебно-тренировочных сборах, которые впервые в этом учебном году Центр «Астана дарыны» проводил после каждого этапа Олимпиады, что также способствовало успешному выступлению наших ребят на заключительном этапе.

Своим успешным выступлением юные олимпийцы еще раз доказали высокий уровень знаний, завоевав 68 призовых мест, из них: 11 золотых, 24 серебряных и 33 бронзовых медалей.

Победителями и призерами олимпиады стали учащиеся образовательных учреждений: ШГ №3, Г №6, №9 «Зерде», ШГ №17, ШГ №22, ШГ №46, ШЛ №48, ШЛ №60, ШЛ №66, №82 «Дарын», ШГ №87, БИЛ (ю), ШЛ «NURORDA», Экономический лицей, МШ «Spectrum», «Столичная школа №1».



